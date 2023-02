David Alaba se va de Bayern Munich. | Fuente: EFE

David Alaba está jugando sus últimos partidos con Bayern Munich, club donde llegó en 2010. El defensa austríaco de 28 años jugará solo hasta fin de temporada en el Allianz Arena y ya se despidió de la afición en la revista oficial del club alemán.

"Siempre es difícil cuando llega el momento del final y no es ningún secreto que siempre me he sentido muy cómodo aquí, por eso dejo el Bayern con una lágrima en los ojos, pero al mismo tiempo me alegro por mi futuro. No fue una decisión contra el club lo de renovar", dice Alaba.

"Tomé la decisión por mí. Quería hacer algo nuevo y dar un paso adelante. Para crecer, debes salir de tu 'zona de confort', y pongo esto entre comillas porque no quiero que se malinterprete. En el Bayern las expectativas deportivas son siempre extremas, ya vengan de los responsables del club, en el vestuario o de uno mismo. Quiero decir que uno tiene que ir hacia lo desconocido para madurar de nuevo", agregó.

Alaba, además, recordó sus primeros años en Bayern y el buen gesto de Franck Ribéry. "El vestuario, los compañeros, los aficionados en el estadio, el ambiente en Säbener Strasse, donde viví dos años al principio en la residencia para jóvenes... Todo, en definitiva". Agregó que: "(Ribery) Me recogía para ir a las cenas cuando yo ni siquiera tenía carnet, él me llevaba y me traía".

Si bien aún no se confirmó el nuevo club donde continuará su carrera, Marca de España adelantó que Alaba se convertirá en nuevo jugador de Real Madrid a partir del 1 de julio.

NUESTROS PODCASTS

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.

Te sugerimos leer