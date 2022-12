Carlo Ancelotti respondió sobre Sergio Ramos. | Fuente: AFP

Carlos Ancelotti fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Real Madrid. El italiano de 61 años se mostró contento con el regreso a la Casa Blanca, aunque por un momento cambió de ánimo cuando le preguntaron sobre el futuro de Sergio Ramos.

"Hablaremos con el jugador. Sé que se está hablando de la renovación, pero no conozco los detalles. Cuando conozca los detalles podré hablar más abiertamente", indicó en conferencia de prensa.

Interrogado sobre la continuidad de Sergio Ramos, cuando se multiplican los rumores de partida, Ancelotti insistió en que no ha tenido tiempo de hablar del futuro de la plantilla, y en que eso "lo vamos a plantear en los próximos días".

Sergio Ramos llegó hace 16 años...

No obstante, dejó caer que la partida de Ramos sería un escenario posible, al afirmar: "Yo no me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado. Tenemos que aceptar todo".

"Vamos a hablar con el jugador", añadió refiriéndose al defensa, que tiene ya 35 años y se quedó fuera de la convocatoria de la Selección de España para la Eurocopa 2021.

Sergio Ramos no jugó la recta final de la temporada por lesión. La prensa española señaló que es un casi hecho que el experimentado central tiene un pie afuera del Madrid. Su salida se debería que el club le ofrece solo un año y él quiere que el vínculo se alargue a dos temporadas.

Ramos tiene contrato con el club merengue hasta el 30 de junio próximo. Llegó en 2005 proveniente del Sevilla.

