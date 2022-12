Luis Figo durante su etapa como jugador del Barcelona. | Fuente: Twitter

El exfutbolista portugués Luis Figo recordó su polémico traspaso del Barcelona al Real Madrid, del que aún dijo sentirse "extremadamente feliz", y eligió al exdelantero Ronaldo Nazario como el mejor brasileño con el que jugó a lo largo de su extensa carrera deportiva.

El exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán, afirmó este miércoles en una entrevista a Fox Sports Brasil que durante dos décadas tuvo "la suerte" de jugar con algunos de los mejores brasileños del mundo de la época, entre los que citó a Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano y Giovanni.

"Ronaldo fue el que más me impresionó, tanto en el Barcelona, como en el Real Madrid. En Barcelona, cuando no tuvo muchas lesiones, mostró todas sus cualidades. No necesitaba hacer mucho para marcar diferencias. Eso es ser especial", confesó.

El antiguo extremo luso también hizo un repaso a momentos importantes de su trayectoria como futbolista, entre ellos su llegada y salida del Real Madrid.

En este sentido, insistió en que su polémica salida del Barcelona rumbo al eterno rival en el 2000 fue "una decisión personal" que el paso de los años le demostró, además, que fue una elección "acertada". "Soy extremadamente feliz por la decisión que tomé", declaró.

Luis Figo durante su etapa en el Real Madrid. | Fuente: Twitter

