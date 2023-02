Bayern Munich es el actual campeón de la Champions League | Fuente: Instagram

Desde su fin de temporada 2019-20 mostrando un poderío impresionante y ganándolo todo, el Bayern Munich ha sabido mantener su alto nivel en el nuevo curso y siguen apuntando a ganarlo todo. En Europa luce actualmente como el candidato principal, aunque en la interna del club la situación no sería la misma para uno de sus elementos importantes.

El austríaco David Alaba es un referente bávaro, que prácticamente el total de su carrera la realizó en la institución. Pasando por varias posiciones en el campo de juego, el zurdo logró responder a gran nivel, destacando su polivalencia, pero ahora está asentado como un jugador clave en la zaga central.

Pese a su experiencia, Alaba recién tiene 28 años y con mucho por delante en el fútbol cambiar de aires está en sus planes. Su contrato con Bayern es solo hasta junio del 2021 y hasta el momento no renovó su vínculo, lo que le generó diversas dificultades con la directiva.

Según ‘Bild’, su intención es recibir una mejora salarial y aunque en primera instancia los alemanes no estaban de acuerdo con ello, le habrían ofrecido en los últimos días un contrato de cinco temporadas con salario de 16 millones de euros por cada una. No obstante, David no dio la respuesta esperada.

Ante esto, los gigantes europeos andan atentos a la situación. Juventus o Manchester United están detrás de él y de acuerdo con ‘Kicker’ quienes volvieron a pretender con fuerza su fichaje son Real Madrid y Barcelona.

David Alaba podría llegar a costo cero y aunque ambos clubes españoles no pasan por su mejor situación económica, el contexto del caso abre la pugna para adquirir al defensa. Ni el Madrid ni el ‘Barza’ reforzó su plantel en la zaga en el último mercado, por lo que tener en sus filas al austríaco es un tema que empieza a tomar forma, quien a partir de enero ya será libre de negociar con cualquier equipo.

Te sugerimos leer