Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales para los cuartos de final de la Copa del Rey. | Fuente: Composición - AFP

Real Madrid y Barcelona ya conocen a sus rivales para la siguiente fase de la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó el sorteo este viernes en la Ciudad deportiva de Las Rozas (Madrid) y se definieron los encuentros para los cuartos de final.

Real Madrid se enfrentará ante la Real Sociedad y Barcelona se verá las caras con Athletic Bilbao en los cuartos de final, a partido único, de la Copa del Rey. Ambos clubes son favoritos para llegar a la semifinal.

El Madrid llegó a esta instancia tras vencer 4-0 a Zaragoza en los octavos de final con goles de Raphael Varane, Lucas Vásquez, Vinicius y Karim Benzema. Por su parte, el Barza hizo lo suyo al golear 5-0 al Leganés con doblete de Lionel Messi, y los goles de Antoine Griezmann, Clement Lenglet y Arthur.Los duelos por la siguiente fase de la Copa del Rey, que se disputarán el 4, 5 y 6 del próximo febrero, son los siguientes: Real Madrid vs. Real Sociedad, Athletic Bilbao vs. Barcelona, Granada vs. Valencia y Mirandés vs. Villarreal.

