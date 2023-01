El duelo entre Real Madrid vs. Osasuna se jugó con nieve | Fuente: @Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Osasuna (0-0) que el duelo de El Sadar no fue “un partido de fútbol” ya que “las condiciones eran muy complicadas” y el partido no se debería haber jugado.A su juicio, se debió haber aplazado “claramente” el choque ante Osasuna por el estado del terreno de juego: “Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron, pero al final en estas condiciones hemos visto lo que hemos visto”, explicó con enfado el técnico del Real Madrid.El técnico francés admitió que se han vivido “mal” las horas previas al encuentro y no supo precisar cuando regresarán a Madrid. “No sabemos cuándo vamos a volver, si mañana o pasado. Al final tenemos que aguantar y vamos a olvidarnos de ello para pensar ya en el miércoles”, indicó el entrenador francés tras el empate a cero cosechado en Pamplona.

Se suspendieron 26 partidos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este sábado de la suspensión de 26 encuentros en todo el territorio, entre ellos el Atlético de Madrid-Athletic Club de la Primera División masculina, además del Alcorcón-Albacete Balompié, Mirandés-Rayo Vallecano y Leganés-Almería, de Segunda.

(Con información de EFE)