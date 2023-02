Presidente de SAFAP acerca de Ray Sandoval: 'No vamos a defender un comportamiento que pone en riesgo el bien común'. | Fuente: Sporting Cristal

Este domingo se dio a conocer que Ray Sandoval, jugador de Sporting Cristal, había sido intervenido por la policía tras haber conducido en presunto estado de ebriedad en el distrito de Lince y haber dañado un vehículo ajeno.

Al respecto, si bien todavía no se conoce cuál será la sanción por parte del club 'celeste', Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas del Perú, se pronunció al respecto.

"Todavía no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Siempre en estas situaciones es bueno escuchar sus propias versiones. Nosotros hemos tenido reuniones con los 20 clubes y hemos sido muy claros y duros en decir que no íbamos nunca a defender situaciones donde el comportamiento de algún compañero ponga en riesgo el bien común. Hoy el bien común es salvar al fútbol", afirmó Silva en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, en tanto a la falta del futbolista, que también violó el toque de queda y no contaba con mascarilla, Silva agregó: "Hay que llevar esto que queda del torneo siendo ejemplares. Fuimos muy drásticos y lo hablamos también con los capitanes de los clubes. Ellos estuvieron de acuerdo de manera unánime".

"Nosotros no defendemos la indisciplina per sé, sino que defendemos el proceso porque los clubes no aplican uno correcto para sancionar la indisciplina. A veces aplican métodos o mecanismos que están por fuera de la ley. Un ejemplo es el del ladrón, nosotros no vamos a defender un robo, pero si el castigo es cortarle la mano al ladrón, vamos a ir en contra de eso porque no es la forma de sancionar. Tenemos que evaluar qué medida va a tomar Sporting Cristal en este caso", finalizó Silva.

