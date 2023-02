Quique Setién presentado como entrenador del Barcelona. | Fuente: Agencia AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona inicia una nueva etapa con la llegada al banquillo de Quique Setién, el entrenador de 61 años que fue oficialmente presentado tras la salida de Ernesto Valverde y que, además, ya tuvo la oportunidad de dirigir su primer entrenamiento con el equipo.

“Esto ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginarlo. Soy una persona bastante emotiva y hoy es un día muy especial para mí. Lo primero es agradecer. Luego viene la ilusión con la que afronto este proyecto y este reto. Hoy hemos hecho el primer entreno, ayer estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo y hoy estoy entrenando al Barcelona”, contó Setién, detallando la forma peculiar de sus horas previas antes de saber que su futuro estaba em el Camp Nou.

El técnico reveló que mantiene una buena relación con Ernesto Valverde, a quien dijo considerar una persona correcta. “Trataré de comunicarme con él porque hay muchas cosas de su trabajo que nos vendrán bien. Luego cada uno aporta sus matices. Le quiero agradecer porque me deja un equipo que está primero en La Liga”, manifestó.

Quique Setién siempre se deshizo en elogios sobre el estilo de juego del Barza y Lionel Messi en forma especial, algo que no fue diferente en su presentación. “Llevo sentado enfrente del televisor para ver a este equipo y jugadores que me han hecho disfrutar del fútbol cada día y cada partido. Hoy sentarme y ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene... no soy consciente de lo que esto significa”, remarcó.

Desde su debut como director técnico en 2001, Setién no ha obtenido títulos, pero se ha desprendido de aquella carga resaltando que con el Barcelona buscará ganar todo lo posible.

“Ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y tratar de conseguir los máximos títulos posibles además de jugar bien. El mejor camino para la victoria es jugar bien. Hay que mantenerlo en el tiempo. Normalmente cuando voy a los equipos, garantizo una cosa: el equipo va a jugar bien”, dijo.

Te sugerimos leer