Hugo Nervo de Atlas disputa el balón con Santiago Ormeño de Puebla en la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. | Fuente: EFE

El entrenador del Puebla, Juan Reynoso afirmó este sábado que su equipo pudo recuperarse de los errores cometidos en el torneo y no se dará por vencido en su afán de lograr un espacio en la Liguilla del torneo Apertura 2020."Hemos tenido altibajos, errores, pero el equipo ha demostrado compromiso y ha demostrado saber qué camiseta lleva en el pecho; el fútbol hoy nos premió para llegar a la última fecha con chances y la vamos a pelear", dijo el estratega en videoconferencia de prensa.El Puebla derrotó al Atlas por marcador de 1-0 con un tanto del defensa George Corral y se mantuvo vivo en su afán de acceder a la repesca que decidirá cuatro boletos a la liguilla, fase decisiva del campeonato.Reynoso afirmó que el plantel encaró al Atlas con hoy presión porque sabía que se jugaba la posibilidad de avanzar en el torneo y alabó el compromiso y desempeño del equipo que mantuvo en cero su arco."Nos faltó mayor control de balón, con malas decisiones no pudimos hacer el 2-0 que nos hubiera dado tranquilidad, pero volvimos a mantener el cero que teníamos varias semanas sin él", indicó.El Puebla se coloca en la decimotercera posición del torneo con cinco victorias, dos empates y nueve derrotas y mantiene la posibilidad de colocarse a los ocho equipos que disputarán el repechaje.El técnico aseguró que al equipo está consciente de que dejó ir puntos en partidos importantes."Comentan que no es halagador meterte al repechaje como el número 12, pero tienes una nueva chance para seguir compitiendo en una posibilidad de liguilla, para nosotros es importante", señaló.El Puebla cerrará el torneo el próximo viernes ante Atlético San Luis que, según Reynoso, será "un equipo peligroso" porque estrenará director técnico y buscará concluir con una victoria.

George Corral anotó el gol dela victoria del Puebla ante Atlas | Fuente: Afizzionados

(Con información de EFE)