El mal tiempo aplazó el PSG vs. Monaco. | Fuente: AS Monaco

Paris Saint-Germain vs. Mónaco estaba programado para jugarse en el estadio Luis II este domingo 1 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 15 de la Ligue 1. Sin embargo, debido al mal tiempo, las autoridades han postergado el encuentro. El partido iba a ser televisado por ESPN y el minuto a minuto se podía seguir por RPP Noticias.

El próximo encuentro del PSG será ante el Nantes, club de Cristian Benavente. Los 'Canarios' están sextos en la tabla de posiciones de la Ligue 1, con 23 unidades, y buscarán sumar de a tres en casa de los parisinos, los líderes del torneo, este miércoles 4 de diciembre.

PSG vs. Mónaco EN VIVO: enfrentamiento por la fecha 15 de la Ligue 1 | Fuente: RPP Noticias

LA PREVIA

El PSG, que cierra el domingo la fecha en horario estelar ha vaciado su enfermería y el técnico Thomas Tuchel se enfrenta al reto de gestionar el 'exceso' de talento en ataque. De los cinco jugadores más importantes del equipo; Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi, los dos primeros se quedaron en el banco de spulentes el último martes 26 en el empate 2-2 en el Santiago Bernabéu ante Real Madrid.

¿Quiénes no estarán en el once el domingo? Cavani, que no ha sido titular desde el 9 de noviembre en Brest, parece que ha pasado definitivamente a un segundo plano, mientras que Neymar debería volver a ser titular, tras jugar dos partidos consecutivos, después de superar la lesión que le dejó mes y medio fuera.

Por su lado, Mónaco ha podido levantarse a lo largo de las fechas luego del pésimo inicio del campeonato que lo ubicó en los últimos puestos de la Ligue 1. Sin embargo aún se encuentra en una situación que lo complica con la parte baja, tiene 18 puntos y está en la casilla 14. En su último enfrentamiento de local venció por 1-0 al Dijon con gol del centrocampista Aleksandr Golovin. (Con información de AFP)

PSG vs. Mónaco, posibles alineaciones:

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Abdou, Kimpembe; Marquinhos, Gueye, Draxler; Di María, Mbappé, Neymar.

Mónaco: Lecomte; Jemerson, Maripan, Badiashile; Gelson Martins, Bakayoko, Henrichs, Golovin, Gil Dias; Balde, Ben Yedder.

Te sugerimos leer