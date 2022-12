La reacción de Neymar tras no lograr el título de la Ligue 1 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRED TANNEAU

PSG obtuvo este domingo ante el Brest en el Stade Francis Le Blé un triunfo inútil (0-2) que no le permitió volver a ganar el título de la Ligue 1 de Francia, que finalmente conquistó el Lille.El equipo de Mauricio Pochettino, que días atrás logró el trofeo de la Copa de Francia, alcanzó la última jornada de la competición con un punto menos que el Lille. Tenía que ganar el cuadro parisino y esperar que el equipo de Christophe Galtier no lo hiciera en Angers.Cumplió el PSG, pero su rival no falló. Ganó también el Lille y se proclamó campeón.No fue una jornada fácil para el equipo de Pochettino, que ya pudo tomar ventaja pasado el cuarto de hora inicial con un penalti cometido por Romain Faivre sobre Di María y que ejecutó mal Neymar, que lanzó el balón fuera.Sin embargo, Di María, el más destacado de su equipo en la primer parte, desatascó el choque y llevó la pelota a la red desde el córner que desvió Faivre.Después, tras el intermedio, Mbappe amplió la ventaja visitante al marcar en el minuto 71 y sentenció la ventaja que resultó inservible.El equipo de Olivier Dall'Oglio, que se jugaba caer a la antepenúltima plaza y tener que jugar la promoción para no descender, careció de capacidad de reacción y el choque entre dos equipos resignados decayó.El PSG no pudo conquistar su décimo título e igualar al Saint Etienne como el club con más trofeos de la Ligue 1. Ganador en siete de las últimas ocho ediciones, el Lille frenó la dictadura parisina igual que hace cuatro temporadas logró el Mónaco. (EFE)

PSG VS Brest: transmisión minuto a minuto

Los hinchas del PSG fueron a Parque de los Príncipes alentar al plantel previo al partido contra Brest | Fuente: PSG

Neymar ha sido concentrado para el partido entre PSG vs Brest | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Tabla de posiciones de la Ligue 1

