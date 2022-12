Thomas Tuchel reemplazó a Unai Emery en la dirección técnica del PSG. | Fuente: AFP

Thomas Tuchel aún no tiene en claro cuál será su futuro en el PSG. En conferencia de prensa, el estratega de la escuadra francesa señaló que podría seguir en el club la siguiente temporada, aunque también manifestó su molestia por las frecuentes interrogantes que recibe de periodista en relación a su continuidad en la entidad.

"Puedo decir que me quedaré, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar todos los días. Constantemente me preguntan eso pero sigo aquí, así que si hay cambios eso no dependerá de mí. Sinceramente, estoy algo preocupado que me sigan haciendo este tipo de preguntas. Parece que todos saben algo que yo no", dijo.

Recordemos que Thomas Tuchel llegó a la dirección técnica del PSG a inicios de temporada, reemplazando al español Unai Emery en el puesto. Sin embargo, el ex-técnico del Borussia Dortmund no estuvo a la altura de las expectativas en la última campaña, pues quedó eliminado en los octavos de final de Champions League y no pudo ganar la Copa Francesa, más allá de obtener el título de la Ligue 1.

