Thomas Tuchel dirige al PSG desde el 2018

Thomas Tuchel no es más entrenador del París Saint Germain, aseguraron este jueves ‘L’Equipe’ de Francia y ‘Bild’ de Alemania, causando sorpresa sobre el equipo que lo ganó todo en el curso pasado en su país y logró el segundo lugar en la Champions League.

Si bien PSG no había tenido en la temporada actual un dominio absoluto en las competencias, le bastaba para haberse clasificado a octavos de final del torneo europeo y estar solo un punto debajo en la Ligue 1. Además, el último miércoles golearon 4-0 a Estrasburgo.

No obstante, algunos medios señalan que la decisión de la directiva no corresponde a los resultados del equipo, sino a una entrevista que dio semanas atrás. En conversación con ‘Sport1’, Tuchel fue con dureza sobre su institución y en principio recordó que no se valoró lo conseguido en la última Champions.

"Faltaba un partido para ganar la Champions League y nunca tuvimos la sensación de que habíamos convencido a la gente y que reconocían nuestro trabajo. También te pone un poco triste a veces. En cualquier caso, hay expectativas extremas en el club y en el entorno. Tienes la sensación de que el aprecio por la Liga no está ahí como en el Bayern de Múnich, por ejemplo", aseguró el entrenador.

Thomas Tuchel indicó que no se le da la importancia necesaria al trabajo de equipo de los parisinos debido a la presencia de estrellas en el plantel como Neymar o Kylian Mbappé.

"Creo que es una vergüenza para los jugadores porque borra por completo las actuaciones muy serias del equipo. Siempre dicen que tenemos a Di María, Mbappé y Neymar. Por supuesto que ganan en Burdeos, pero eso no es un logro parece. Y con eso, por supuesto, no se aprecia la disciplina, el juego sostenido y la intensidad", expresó.

PSG es un equipo conformado por futbolistas de élite, lo que el mismo técnico alemán calificó como complicado lidiar con esto a diario.

"A veces, es muy fácil, a veces un gran desafío, porque un club como el PSG hay muchas influencias que van mucho más allá de los intereses del equipo. Por eso es un gran desafío mantener contentos a los muchachos, porque eso también es importante, luego exigir y exigir cosas", manifestó.

Presentación de Thomas Tuchel en 2018

