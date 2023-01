Mauricio Pochettino dirigió antes al Tottenham | Fuente: Facebook PSG

Mauricio Pochettino ya llegó al PSG como nuevo entrenador y tras conocer a sus nuevos jugadores, ya comenzó a planificar lo que será su nueva aventura en tierras francesas y para eso es que ha decidido incorporar a un exjugador con el que ya coincidió cuando dirigía al Tottenham.

Medios franceses e ingleses aseguran que el principal objetivo de Mauricio Pochettino para reforzar el PSG es el volante inglés Delle Alli de 24 años. El mediocentro ofensivo vive actualmente uno de sus peores momentos con el Tottenham, ya que prácticamente no cuenta para el técnico José Mourinho y ahora mismo no es titular indiscutible. Es habitualmente convocado a la Selección de Inglaterra, pero no quiere dejar de tener minutos con vista a la próxima Eurocopa de este año.

Sin embargo, la operación para llevar a Delle Alli al PSG no será fácil para Mauricio Pochettino. Se sabe que el Tottenham no está del todo convencido para traspasar a su jugador y a eso se suma que considera su ficha en unos 45 millones de euros, cifra que en tiempos de coronavirus se hace muy difícil de abordar para el cuadro parisino. No obstante, una formula que podría ser factible para realizar la operación sería la de cesión con opción de compra y de esta manera 'Poch' volvería a contar con un jugador que rindió muy bien bajo sus órdenes.

Delle Alli no es titular en el Tottenham | Fuente: Diario MARCA

