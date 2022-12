Premios de la FIFA. | Fuente: FIFA

Los Premios The Best 2020 se llevó a cabo este jueves 17 de diciembre en Zúrich, ciudad sede de la FIFA. El evento fue transmitido de forma online, y duró una hora con 45 minutos. Arrancó a la 1:00 pm. de Perú. Te dejamos aquí todos los detalles de los ganadores y ganadoras, así como el minuto a minuto de la ceremonia.

Mejor arquera: Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon)

Mejor arquero: Manuel Neuer (Bayern Munich)

Premio Puskas: Heung-Min Son (Tottenham)

Mejor DT equipo femenino: Sarina Wiegman (Selección de Holanda)

Mejor DT equipo masculino: Jurgen Klopp (Liverpool)

FairPlay: Mattia Agnese (Ospedaletti Calcio)

Once ideal femenino: Christianne Endler, Lucy Bronze, Wendy Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Verónica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.

Once ideal masculino: Alisson Becker, Trent Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

Mejor jugadora: Lucy Bronze (Manchester City)

Mejor jugador: Robert Lewandoski (Bayern Munich)

Minuto a minuto de Premios The Best 2020:

1:00 pm. Arranca la transmisión de los Premios The Best.

1:02 pm. FIFA presenta un video, con participación de distintos jugadores y jugadoras, agradeciendo a los héroes de la salud durante esta pandemia y enviando mensaje a la sociedad.

1:04 pm. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, no podrá estar presente de forma presencial, pero sí mediante un video que se reproduce, y en el que da un mensaje introductorio de agradecimiento. "El fútbol se detuvo este año, pero empezó otra vez para darle sonrisas y esperanzas a miles en el mundo", menciona.

1:06 pm. Gianni Infantino: "Diego Maradona y Paolo Rossi son dos leyendas que nos han dejado, cuyas pérdidas ocasionaron mucha tristeza en los últimos días. Nuestras condolencias a toda su familia y a todos aquellos que los quieren. Gracias por todo lo que nos dejaron en sus carreras. Un fuerte abrazo".

1:07 pm. Gianni Infantino: "Mis felicitaciones a los ganadores y mi palabra de que iré personalmente, cuando la situación lo permita, a entregarles sus premios, porque se lo merecen".

1:10 pm. Pascal Zuberbühler presenta la categoría de mejor arquera. Las nominadas son Sarah Bouhaddi, Christiane Endler y Alyssa Naeher.

1:14 pm. Premio The Best a Mejor arquera: Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon).

1:18 pm. Pascal Zuberbühler presenta a los nominados a mejor arquero: Manuel Neuer, Alisson Becker y Jan Oblack.

1:20 pm. Premio The Best a Mejor arquero: Manuel Neuer (Bayern Munich).

1:21 pm. Palabras de Manuel Neuer: "Es uno de los mejores años de mi carrera. Es increíble lo que hemos hecho en este año".

1:27 pm. Premio Puskas: Heung-Min Son (Tottenham).

1:28 pm. Palabras de Heung-Min Son: "Cuando hice el gol, no sabía que era tan increíble. Estuve muy sorprendido cuando lo vi".

1:29 pm. Arséne Wenger sale al escenario para presentar la categoría a mejor DT de fútbol femenino. Nominados: Emma Hayes, Jean Luc Vasseur y Sarina Wiegman.

1:33 pm. Premio The Best DT equipo femenino: Sarina Wiegman (Selección de Holanda).

1:35 pm. Nominados a premio The Best DT equipo masculino: Marcelo Bielsa, Hansi Flick y Jurgen Klopp.

1:37 pm. Premio The Best DT equipo masculino: Jurgen Klopp (Liverpool).

1:45 p.m. Klopp: "Ganar la Premier era un sueño durante 30 años. Ha sido un año extraordinario pero no en el sentido positivo. Ganar Champions primero y después Premier es muy bonito. Estoy sorprendido y agradecido".

El joven de 17 años le salvó la vida a un rival que cayó inconsciente. "Lo único que pensaba era salvarle la vida", señaló.

1:55 pm. Premio Once ideal de fútbol femenino: Christianne Endler, Lucy Bronze, Wendy Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Verónica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath.

2:00 pm. Premio Once ideal de fútbol masculino: Alisson Becker, Trent Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo.

2:10 pm. Realizan homenaje a Diego Maradona.

2:20 pm. Realizan homenaje a Paolo Rossi.

2:27 pm. Nominadas a premio The Best a mejor jugadora: Lucy Bronze, Pernille Harder y Wendie Renard.

2:28 pm. Premio The Best a mejor jugadora: Lucy Bronze (Manchester City).

2:29 pm. Lucy Bronze: "Recordaré este momento por el resto de mi vida. Estoy muy agradecida. Es increíble".

Mejor jugadora de fútbol femenino: Lucy Bronze. | Fuente: FIFA

2:35 pm. Se presentan a los nominados al mejor jugador: Cristiano Ronaldo, Robert Lewandoski y Lionel Messi.

2:38 pm. Premio The Best a mejor jugador: Robert Lewandoski.

2:39 pm. Robert Lewandoski recibe el premio por parte de Gianni Infantino, de forma presencial, y da palabras de agradecimiento.

2:45 pm. Fin de la ceremonia.

Infantino le entrega el premio a Lewandoski. | Fuente: FIFA

La previa:

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al nuevo coronavirus, el mundo del fútbol mirará el jueves hacia los trofeos FIFA The Best, que deben premiar a las estrellas del balón en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza).

En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron dicho reconocimiento.

Serán 11 los premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada.

Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la FIFA entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.

En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera.

Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso 'Premio Puskas' gol más espectacular del año.

La FIFA designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.

Para el mejor jugador fueron elegidos como finalistas, el argentino Lionel Messi de Barcelona, el portugués Cristiano Ronaldo de Juventus y el favorito, el polaco Robert Lewandowski de Bayern Munich que campeonó la Champions League.

El jurado

Los laureados son designados a través del voto de los capitanes y de los seleccionadores nacionales, de un grupo de más de 200 periodistas, así como de aficionados que votaron en internet entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.

Para los galardones individuales (masculinos o femeninos) de mejor futbolista, arquero y entrenador, cada uno de los grupos de votantes representa un cuarto del cómputo total.

Los premios que se entregarán este 2020

The Best a la Jugadora de la FIFA

The Best al Jugador de la FIFA

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

The Best a la Guardameta de la FIFA

The Best al Guardameta de la FIFA

FIFA FIFPRO World11 Femenino

FIFA FIFPRO World11 Masculino

Premio Fair Play de la FIFA

Premio Puskás de la FIFA

Premio a la Afición de la FIFA

