A Özil le queda media año de contrato en Arsenal. | Fuente: AFP

Sin duda que este 2020 es uno de los años más duros que ha vivido Mesut Özil como futbolista. No fue tomado en cuenta por el director técnico del Arsenal, Mikel Arteta en el último tramo de la temporada pasada y en la actual, el volante alemán no ha jugado ni un minuto en la Premier League. Ambos no se llevan nada bien.

Pese al momento que vive Arsenal (están en la décimoquinta casilla de la Premier League), Mesut Özil tiene fe que Mikel Arteta lo considere en inicios de 2021. En una ronda de preguntas y respuestas, el mediocampista teutón respondió a los hinchas de los 'gunners' a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Es una época muy complicada para todos en Arsenal, no solo para mí. La situación es frustrante para todos. Por supuesto que me encantaría ayudar al equipo, especialmente en este momento. Sin embargo, ya que no se me da la oportunidad. Solo espero que mejoren los resultados pronto. Hay que ser positivos", dijo Özil.

Özil: permanencia insostenible en Arsenal

Asimismo, el internacional con la Selección de Alemania y excampeón del Mundial Brasil 2014 comentó su relación con Arsene Wenger, exentrenador del club londinense. "Fue un tremendo DT y una figura paternal no solo para mí, sino también para otros jugadores. Se le echa de menos", añadió.

El vínculo de Mesut Özil con Arsenal va hasta junio de 2021, por lo que en el mes de enero puede conversar con cualquier otro equipo sin caer en sanción de parte de FIFA. Es más, se iría sin dejarle ni un euro por su traspaso desde el Emirates Stadium.

Esta fue la respuesta de Mesut Özil a un hincha del Arsenal. | Fuente: Twitter

Te sugerimos leer