Fue el partido más esperado en la jornada de la Premier League. No solo por la representación de los dos técnicos, sino por cómo llegaba cada uno: peleando por el primer lugar. El Liverpool vs. Tottenham en Anfield no desentonó y cuando el empate parecía ser el resultado final, Roberto Firmino apareció en el 90', para firmar el triunfo de los 'reds'.

El duelo lo ganó Jürgen Klopp y se erigió en lo más alto de la tabla, pero esto, desde luego, no dejó nada conforme a José Mourinho. El entrenador de los 'Spurs', acabado el partido, se acercó hasta el alemán para dejarle un mensaje. Klopp se mostró sorprendido y esbozó una sonrisa, aunque luego cada uno reveló que se dijeron tras el pitazo final.

“Me dijo que el mejor equipo había perdido, pensaba que estaba de broma. No tuvimos una discusión acalorada, simplemente me dijo eso, yo pensaba que estaba bromeando, pero se ve que no", contó Jürgen.

"Le dije que el mejor equipo había perdido, pero él dijo que no. Bueno, es su opinión", explicó Mourinho en Amazon Prime. No obstante, el luso no se quedó en eso y aseguró que si se comportara como lo hace el alemán, haciendo alusión a sus quejas en la línea de banda, le echarían "al minuto". "A mí me tratan diferente y eso es triste", dijo.

