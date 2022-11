Estos son los jugadores que no quieren volver a entrenar en la Premier League por temor al coronavirus. | Fuente: AFP

El último lunes el gobierno británico dio luz verde para que la Premier League pueda retomarse desde el 1 de junio. Sin embargo, no contaba en sus planes con que algunos jugadores del torneo no piensan en volver a entrenar por temor al coronavirus.

Uno de ellos es Danny Rose, jugador del Newcastle, quien comunicó su disconformidad con el retorno de la Premier: "el gobierno está decidiendo que vuelva el fútbol para levantar la moral del país. Me importa una mier... la moral del país. La vida de la gente está en peligro", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, no es la única estrella del torneo inglés que piensa así. Según informó Daily Mail, Sergio 'Kun' Agúero, jugador del Manchester City, también expresó su preocupación respecto a la vuelta a los entrenamientos el próximo 18 de mayo.

Asimismo, se ha dado a conocer que muchos futbolistas ya han comunicado a sus clubes que no se presentarán, ya que no están de acuerdo con no haberlos tomado mucho en cuenta a la hora de decidir si están de acuerdo con el regreso de la competencia.

Además de este motivo, han expresado que todavía tienen temor de contraer el virus, pues establecen que el control sanitario no es suficiente para garantizar su salud, ya que todo ha sido muy apresurado.

Además, afirman que no tienen información sobre cómo se resolvería el asunto en caso haya un rebrote de positivos. En ese sentido, en caso se retrasen los entrenamientos, es posible que el retorno del campeonato inglés también se vea aplazado.

