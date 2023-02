Gareth Bale fue cedido hasta junio del 2021 al Tottenham | Fuente: AFP

Sin espacio en el Real Madrid, por una relación rota con la directiva y el técnico, Gareth Bale buscó salir y así llegó cedido al Tottenham para esta temporada, el equipo donde brilló antes de fichar por los ‘merengues’.

Los ‘Spurs’ lo recibieron por todo lo alto, sin embargo, su andar tras casi medio año en Inglaterra ha sido muy discreto. No es titular, ha jugado 15 partidos y solo convirtió 4 goles. Quizá el punto donde el galés vuelve a estar señalado es por sus lesiones, situación que ya provocó la incomodidad el mismo José Mourinho.

“Creo que es mejor para mí que lo explique. Jugamos ante West Bromwich el domingo. Él no jugó, estuvo en el banquillo. El lunes me sorprendió un poco cuando pidió que se le realizaran unas pruebas musculares porque no se sentía cómodo”, dijo ‘Mou’ en conferencia de prensa.

“El lunes no entrenó. El martes entrenó con el equipo, pero se me informó de que su deseo era trabajar con los científicos deportivos durante un par de días para fortalecer la zona donde no se sentía cómodo. Esa es la razón por la que no está aquí”, explicó el entrenador del Tottenham.

Gareth Bale no es titular con los ‘Spurs’ desde el 31 de enero, cuando perdieron contra el Brighton por la Premier League. En un periodo de juegos donde los resultados se les escaparon, el extremo no ha sido la vía para escapar de este contexto.

“No creo que sea una lesión obvia. Diría que se siente incómodo y a causa de ello no pudo estar al cien por cien en el entrenamiento. Quiero ser muy claro con la situación y por ello me estoy mostrando completamente honesto y abierto al respecto”, sentenció Mourinho.

Gol de Gareth Bale en la Europa League | Fuente: Tottenham

Te sugerimos leer