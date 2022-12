Jugador de la Premier League: 'Dicen que se retome el fútbol como si fuéramos ratas de laboratorio'. | Fuente: AFP

Danny Rose, futbolista de Newcastle, ha vuelto a criticar a la Premier League y su plan para la posible reanudación del torneo, sobre todo luego de que se hayan diagnósticado seis casos de coronavirus en tres clubes diferentes.

Como se recuerda, en una transmisión en vivo pasada, Rose había sido claro con su postura: "Me importa una mier... la moral del país, la gente está en peligro". Esta vez ha dado otras declaraciones reafirmando su idea.

"La gente dice que deberíamos retomar el fútbol como si fuéramos conejillos de indias o ratas de laboratorio", sostuvo Rose en diálogo con The Lockdowm Tactics.

Asimismo, el lateral izquierdo y ex seleccionado inglés, agregó que no se debería poner en riesgo la salud a cambio de dinero. "Puedo imaginarme a la gente en casa diciendo que si ganamos dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo".

Como se recuerda, desde el último martes la Premier League ha retomado los entrenamientos en pequeños grupos y sin contacto con la idea de reanudar el campeonato entre el 12 y 19 de junio, aún sin fecha establecida.

Te sugerimos leer