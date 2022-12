Cristiano Ronaldo anotó tres goles ante Suiza. | Fuente: EFE

Agigantó su leyenda. Portugal finalista de la Liga de Naciones gracias a una extraordinaria actuación de Cristiano Ronaldo (34 años), que anotó tres goles en el triunfo por 3-1 ante Suiza en el Estadio do Dragão.

El astro mundial abrió el marcador con un golazo de tiro libre. Cristiano Ronaldo con un fuerte derechazo superó a Yann Sommer, que solo hizo vista tras el ‘balazo’ de ‘CR7’ al minuto 24.

En la complementaria, Suiza fue en búsqueda del empate que llegó en medio de la polémica tras dos posibles penales, uno en el área de Portugal y otro para Suiza.

Los suizos pidieron penal por posible derribo de Semedo a Seferovic, pero el colegiado no pitó nada, por lo que en la contra Bernardo Silva cayó dentro del área suiza ante lo que parecía una pena máxima clara, tras ser derribado por Fabian Schär, exjugador del Deportivo de la Coruña que milita en el Newcastle.

Sin embargo, en la revisión del VAR del posible penal a favor de los suizos, Félix Brych decidió pitar la pena máxima que anotó Ricardo Rodríguez para que subiera el empate a uno en el marcador.

Tras el empate suizo, Portugal depositó sus ilusiones en Cristiano Ronaldo, que no falló al anotar un doblete: primero colocó el 2-1 con un derechazo al minuto 87, luego dos minutos después convirtió un golazo tras una gran definición.

De esta manera, Portugal consiguió su pase a la final de la Liga de Naciones, en el cual enfrentará al ganador de Holanda e Inglaterra.

LA PREVIA: Portugal vs. SuizaPortugal tiene la responsabilidad de ser la anfitriona, y la afición lusa espera que el combinado portugués se consolide con una de las selecciones europeas a tener en cuenta para la próxima Eurocopa, competición en la que defenderá el título, tras ganar la pasada edición de Francia 2016.En la fase previa de grupos Portugal se clasificó primera por delante de Polonia e Italia, aunque no contó con Ronaldo, que decidió apartarse temporalmente de la selección ante la investigación abierta en Estados Unidos por una denuncia de violación, y no volvió a "las quinas" hasta el pasado mes de marzo.Cuando Cristiano está disponible, la ofensiva de la selección portuguesa se adapta a CR7.Los seguidores lusos tienen la esperanza de presenciar un partido en el que vean jugar juntos por primera vez en la punta de lanza al veterano de Madeira y al joven João Félix, que con 19 años ha marcado 15 goles en Liga con el Benfica y está en el punto de mira de los mejores clubes europeos. (EFE)

