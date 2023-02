Cristiano Ronaldo celebra la victoria de Portugal ante Luxemburgo por 3-0 por las clasificatorias Eurocopa 2020 | Fuente: Portugal | Fotógrafo: ANTONIO COTRIM

Portugal vs. Luxemburgo | El gol 700 como profesional de Cristiano Ronaldo, a los que se sumaron los del valencianista Gonzalo Guedes y de Bernardo silva, prolongaron la buena racha de Portugal, que ganó a Luxemburgo para acercarse a la meta de la fase final de la Eurocopa 2020.El vigente campeón europeo es segunda del Grupo B. A cinco puntos del líder, Ucrania, que tiene un partido más y a la que visita el próximo lunes.No tuvo problema alguno el conjunto de Fernando Santos para sumar su tercer triunfo seguido en un recorrido clasificatorio que arrancó con dos empates y ciertas dudas y que ha enderezado después.Al minuto 15, una excelente cabalgada del barcelonista Nelson Semedo que acabó en un balón dividido que rechazó el portero Moris y que Benardo Silva no perdonó tras caerle el balón dentro del área.A los 50 se hizo el silencio en Alvalde cuando Ronaldo, que se consagró como jugador en este estadio con el Sporting, intentó una chilena a placer en el límite del área pequeña, aunque no la enganchó con fuerza y el esférico fue a las manos.Sí acertó en el minuto 65, cuando robó un balón en el centro del campo, se quedó solo ante el portero y lo batió con una excelente vaselina que suponía el 2-0 y el gol número 94 del luso con la elástica de las "quinas".La volvió a tener de cabeza en un córner Cristiano en el 87, pero el balón lo sacó bajo palos un defensor de Luxemburgo que la envío a córner. Tras el lanzamiento, el balón de cayó al valencianista Gonçalo Guedes, que disparó cruzado y batió a Moris, por lo que subió el 3-0 definitivo.El próximo lunes, 14 de octubre, Ucrania y Portugal se jugarán buena parte de las aspiraciones para liderar el grupo, en un encuentro que se disputará en Kiev.Ucrania es líder con 6 partidos y 16 puntos, mientras que Portugal es segunda con 11 puntos y un partido menos. EFE

Portugal vs. Luxemburgo: alineaciones confirmadas

Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Luxemburgo: Anthony Moris; Laurent Jans, Maxime Chanot, Lars Gerson, Dirk Carlson; Florian Bohnert, Vincent Thill, Leandro Barreiro, Olivier Thill, Gerson Rodrigues; David Turpel

Fecha y hora del Portugal vs. LuxemburgoViernes, 11 de octubre

LugarEstadio José Alvalade

