La continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City ha sido vista en la cuerda floja al no poder participar en las próximas dos ediciones de la Champions League. El estratega español, que ha sido vinculado con Juventus, se encuentra en su cuarta temporada con el elenco 'citizen' y en Inglaterra se indica que la reciente sanción al club solo lo ha hecho pensar más en un cambio de aires.

No obstante, a pesar de todo lo que se habla, el portal inglés 'Sky Sports' ha revelado una conversación que tuvo Pep Guardiola con sus futbolistas, donde asegura que no se irá del equipo. "No importa a qué liga nos envién, continuaré acá. Seguiré en el Manchester City aunque nos manden a Cuarta División, este es un momento para estar juntos", dijo.

Por otro lado, Ferran Soriano, CEO del Manchester City, le comentó a todo el área deportiva que este castigo será revertido y solicitó su confianza en ellos para resolver este asunto. Aún con ello, el futuro de varios futbolistas de la plantilla y Pep Guardiola aún sigue sin estar definido con miras a la siguiente temporada.

