Peñarol venció este domingo de remontada por 3-2 al Nacional en el clásico del Torneo Intermedio uruguayo con anotaciones de Fabricio Formiliano, David Terans y el argentino Ariel Nahuelpan.El carbonero celebró una victoria, que no incidió para nada en la clasificación, pero que le dio un espaldarazo importante para encarar la segunda parte de la temporada. Y consagró ademá a Facundo Torres como figura.A los 28, una nueva pelota que cayó al área del Nacional volvió a encontrar la cabeza de Formiliano, quien esta vez no perdonó y con un potente golpe puso la pelota contra el poste y decretó el primer tanto de la tarde.Con el 1-0 a favor, el Peñarol amplió su dominio y a los 37 llegó al segundo gol por intermedio de David Terans, quien aprovechó un quede defensivo de los tricolores para anotar dentro del área chica tras un pase de Cristian 'Cebolla' Rodríguez.Instantes después cuando el tricolor estaba más golpeado, un disparo lejano Gabriel Neves, que rebotó en un defensor del carbonero y descolocó al portero Kevin Dawson, puso el juego 1-2.En el comienzo de la segunda parte, el Nacional movió la pelota por intermedio de Bergessio y once segundos después, luego de un toque de Neves y otro del 'Chory' Castro, empató gracias a Santiago Rodríguez.

Luego de la igualdad, el tricolor tomó las riendas del juego y se acercó en varias oportunidades impulsado por Castro, quien a sus 36 años volvió a ser figura en su equipo.No obstante, la falta de claridad, las muchas faltas que se cometieron, los cambios y el cansancio hicieron que el partido entrara en un pozo.Pasados los 80 minutos y con el Nacional volcado al ataque, el local sacó un gran contragolpe que de forma inexplicable no terminó en gol luego de que Terans y Nahuelpan llegaran mano a mano contra el portero.Sin embargo, instantes después, luego de una gran corrida de Torres, Laborda le cometió una falta dentro del área y el árbitro sancionó penalti.Agustín Álvarez Martínez remató, Rochet atajó y Nahuelpan, en el día de su debut con la camiseta aurinegra, capturó el rebote para poner el 3-2.Luego de esa jugada, una espectacular parada de Kevin Dawson le quitó al Nacional la oportunidad de empatar.De esa forma, el partido finalizó con victoria para el Peñarol y le permitió celebrar a su entrenador, Mario Saralegui, quien siguió el partido con una sudadera con la foto de Diego Armando Maradona y el número 10 en la espalda. (EFE)

Peñarol: Kevin Dawson; Gary Kagelmacher, Fabricio Formiliano, Joaquín Piquerez, Robert Herrera; Cristian Rodríguez, Jesús Trindade, Jonathan Urretaviscaya, Facundo Torres; David TErans, Matías Britos.

Nacional: Rochet; Laborda, García, Orihuela, Cougo; Neves, Martínez, Trasante, Rodríguez, Castro, Bergessio.

Con los finalistas del Torneo Intermedio uruguayo ya definidos, el Peñarol y el Nacional se medirán este domingo en un Clásico del que podrán llevarse la felicidad de ganar y poca cosa más.El juego, que se disputará en el estadio Campeón del Siglo, se llevará a cabo una semana después de la fecha inicial que tenía marcada y que fue postergada por el fallecimiento, el pasado domingo, del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez.Separados por 13 puntos en la Tabla Anual acumulada, el Peñarol y el Nacional viven una realidad opuesta que tiene al tricolor en la cima y que lo marca como leve favorito para quedarse con los tres puntos.Sin embargo, el aurinegro sabe que ganar le daría un importante espaldarazo para encarar la segunda parte de una temporada que se decidirá en 2021.Por eso, puede darse por hecho que en el momento en que el árbitro marque el inicio del encuentro, estos equipos regalarán 90 minutos apasionantes.

Peñarol vs. Nacional: alineaciones probables.

Peñarol: Kevin Dawson; Robert Herrera, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Jonathan Urretaviscaya, Jesús Trindade, Cristian Rodríguez, Facundo Torres; David Terans y Matías Britos. Entrenador: Mario Saralegui.Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Ignacio Lores, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro. Entrenador: Jorge Giordano.

Fecha y hora del Peñarol vs. Nacional

Domingo, 13 de diciembre. El horario del clásico uruguayo está pactado para las 5:30 p.m. (3:30 en Perú)

Lugar

Estadio Campeón del Siglo

