De la mano de Troglio y su esposa: la declaración de Germán Mejía que te hará llorar | Fuente: Facebook Honduras

Recientemente Olimpia de la mano de Pedro Troglio se coronó campeón de la primera división de Honduras y tuvo entre sus figuras al volante Germán Mejía, quien finalizado el encuentro ante Marathón tuvo unas sentidas palabras para su esposa y su entrenador.

"Se lo dedico a mi esposa que está ahí. Que siempre me ha apoyado. A mi no me gusta entrenar en la mañana y mi esposa es la que me levanta. Me exige y me ayuda. Me cuida con la alimentación. Yo como mucho y estoy propenso a subir de peso, pero Troglio me ha ayudado. Yo nací pasra jugar y siempre he dado todo por este club", dijo el volante de 25 años.

Antes de jugar el último partido de la liguilla final, Germán Mejía recibió la noticia de que su abuela había sido diagnostica de cáncer y aún así logró asentarse en el equipo de Pedro Troglio y ser fijo en las alineaciones.

Germán Mejía habló después de coronarse campeón de Honduras. | Fuente: Twitter

