¿Qué pasó? MLS explicó por qué Pedro Gallese fue expulsado en plena tanda de penales. | Fuente: MLS

El último sábado Orlando City venció por 6-5 a New York City por tanda de penales para los playoffs de la Major League Soccer y un hecho polémico lo protagonizó Pedro Gallese, portero de la Selección Peruana, quien fue expulsado en los minutos finales del encuentro. ¿Qué pasó?

Para muchos la segunda tarjeta amarilla no debió ser impuesta según el nuevo reglamento de la MLS 2020/21 que recibiría una advertencia primero si es que se adelanta y no tiene ninguno de los pies en la línea del arco.

Sin embargo, este domingo MLS publicó en su página oficial que la temporada 2020 de la MLS comenzó antes de que estas modificaciones en el reglamento se pusieran en vigencia y que, hasta el momento, continúa operando bajo el reglamento del 2019/20 y es por eso que Pedro Gallese recibió la tarjeta amarilla directamente.

"La segunda tarjeta amarilla fue por invasión, ya que se había movido hacia adelante desde la línea de gol en el momento en que se ejecutó el tiro y no tenía parte del pie en la línea de gol o en línea con ella. Esta es una advertencia obligatoria. ofensa de acuerdo con las Reglas de Juego 2019/20, bajo la cual la temporada 2020 de la MLS está trabajando durante la totalidad de la temporada regular", indica el comunicado del torneo norteamericano.

Asimismo, el portero peruano no pudo ser reemplazado por el arquero suplente, sino por el defensor Rodrigo Schlegel, quien tuvo que tomar sus guantes de portero, ya que, según el reglamento, el 'Pulpo' no podía ser sustituido por un compañero que no esté dentro del campo de juego.

