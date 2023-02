Alexandre Pato desde que salió del Sao Paulo en 2020. | Fuente: Twitter.

Alexandre Pato fue uno de los grandes jugadores de los últimos tiempos en Brasil que llegaron al AC Milan. Sin embargo, su nivel fue de más a menos y hasta pasó por la Superliga China. Ahora, su destino podría estar con Pedro Gallese en Orlando City.

Resulta que Alexandro Pato, según reporta Súper Deporte, ha recibido una oferta formal de parte del Orlando City, club en donde milita el arquero peruano Pedro Gallese. En la tienda del conjunto estadounidense esperan una respuesta positiva del también exSao Paulo en los próximos días.

Pato no es el único que decidirá si darle el sí al Orlando City. También dependerá de lo que opine su familia en relación a mudarse a Estados Unidos. El cuadro de Gallese, no obstante, no es el único que quiere contar con el internacional en la Selección de Brasil.

Orlando espera al brasilero Alexandre Pato

Pedro Gallese tendría como nuevo compañero a Alexandre Pato. | Fuente: Orlando City

Sucede que en Argentina indican que el tradicional Argentinos Juniors es el otro conjunto que busca contar con sus servicios. Es más, añaden que el delantero espera la llamada de Gabriel Milito para que este le comente cuál es el proyecto deportivo del elenco de la 'Paternal'.

De momento, estas serían las dos únicas ofertas que el brasilero tendría sobre la mesa. ¿Pesará más Argentina que Estados Unidos?

Alexandro Pato, quien debutó en Internacional de Porto Alegre en 2006, también ha pasado por clubes como Corinthians, Chelsea, Villarreal y Tianjin Quanjian. De haber confirmación en Orlando City, los de Pedro Gallese se reforzarían de la mejor manera en ataque.

