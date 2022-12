Cristiano Ronaldo celebra la victoria de Portugal | Fuente: AFP | Fotógrafo: JONATHAN NACKSTRAND

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Suecia vs. Portugal por el grupo C de la Liga de Naciones. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Liga 1, y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 8 de setiembre de 2020: horario y guía de canales

Liga de Naciones

1:45 p.m. Bélgica 5-1 Islandia - ESPN 3

1:45 p.m. Dinamarca 0-0 Inglaterra - DirecTV Sports

1:45 p.m. Francia 4-2 Croacia - ESPN 2

1:45 p.m. Suecia 0-2 Portugal - DirecTV Sports

1:45 p.m. Chipre 0-1 Azerbaiyán

1:45 p.m. Luxemburgo 0-1 Montenegro - DirecTV Sports

11:00 a.m. Armenia 2-0 Estonia

1:45 p.m. Georgia 1-1 Macedonia del Norte

1:45 p.m. San Marino 0-2 Liechtenstein

Suecia vs. Portugal por la Liga de Naciones | Fuente: AFP

Primera División - Chile

9:00 Universidad de Concepción 2-1 Unión La Calera

4:30 p.m. Unión Española 2-1 Santiago Wanderers

Liga MX

5:00 p.m. Atlético San Luis 2-1 Necaxa

Liga 1

11:00 a.m. Sport Huancayo 1-0 Carlos Stein - Gol Perú

1:15 p.m. Cusco FC 1-1 Cantolao - Gol Perú

3:30 p.m. Municipal 2-2 Llacuabamba - Gol Perú

6:00 p.m. Carlos A. Mannucci 1-1 César Vallejo - Gol Perú

Te sugerimos leer