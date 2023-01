Once Caldas enfrentará a Santa Fe por la Liga Colombiana | Fuente: @oncecaldas

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Santa Fe vs. Once Caldas por la Liga Colombiana. Entérate aquí de toda la información de Copa Liga Profesional, Premier League, Liga PRO y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 23 de marzo de 2021: horario y guía de canales

Copa Argentina

8:10 p.m. Gimnasia LP vs. Dock Sud - TyC Sports Internacional

Liga Colombiana

8:00 p.m. Santa Fe vs. Once Caldas - RCN Nuestra Tele

Liga Expansión MX

6:00 p.m. Tlaxcala vs. Pumas Tabasco - Marca Claro (YouTube) - Claro Sports

8:05 p.m. Venados vs. Celaya - Marca Claro (YouTube) - Claro Sports

10:05 p.m. Alebrijes Oaxaca vs. Cancún FC - Marca Claro (YouTube) - Claro Sports

Algunas personas que quedaron con síntomas después de tener Covid-19 se aliviaron tras recibir la vacuna ¿Por qué?

Los científicos apenas están comenzando a estudiar cualquier efecto potencial de las vacunas sobre los síntomas prolongados de Covid19. Los informes de los médicos también varían. El Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio de Inglaterra respecto a este tema, donde hasta el 40% de personas con síntomas tras vencer al coronavirus han mejorado tras recibir las dosis de la vacuna.

