Raphael Varane | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Huesca por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Premier League, Copa Italia, Brasileirao y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 6 febrero de 2021: horario y guía de canales

LaLiga

8:00 a.m. Levante vs. Granada - DirecTV Sports

10:15 a.m. Huesca vs. Real Madrid - ESPN

12:30 p.m. Elche vs. Villarreal - DirecTV Sports

3:00 p.m. Sevilla FC vs- Getafe - DirecTV Sports

Premier League

7:30 a.m. Aston Villa vs. Arsenal - ESPN

10:00 a.m. Burnley vs. Brighton - ESPN 3

10:00 a.m. Newcastle vs. Southampton - ESPN Play

12:30 p.m. Fulham vs. Est Ham - ESPN 3

3:00 p.m. Manchester United vs. Everton - ESPN

Serie A

9:00 a.m Sassuolo vs. Spezia Calcio - Fox Sports

9:00 a.m Atalanta vs. Torino - ESPN 2

12:00 m. Juventus vs. AS Roma - RAI Italia - ESPN 2

2:45 p.m. Genoa vs. Napoli - ESPN 2

Bundesliga

9:30 a.m. Bayer Leverkusen vs. Stuttgart

9:30 a.m. Freiburg vs. Borussia Dortmund

9:30 a.m. Schalke vs RB Leipzig

9:30 a.m. Mainz 05 vs Union Berlin

9:30 a.m. Augsburg vs. Wolfsburgo

12:30 p.m. Borussia M'gladbach vs. FC Köln

Ligue 1

11:00 a.m. Lorient vs. Stade vs. Reims - DirecTV Sports

1:00 p.m. O. Lyonnais vs. Strasbourg - Directv Sports

3:00 p.m. Lens vs. Rennes - TV5 Monde - ESPN 3

Brasileirao

5:00 p.m. Bahia vs. Goias - Premiere

7:00 p.m. Atlético GO vs. Santos - SPORTV

Te sugerimos leer