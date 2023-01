Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Liverpool por Champions League. Entérate aquí de toda la información de Copa Liga Profesional, Liga MX y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 6 de abril de 2021: horario y guía de canales

LaLiga

3:30 p.m. Alianza Lima vs. Municipal - GOL Perú

Copa Libertadores

7:30 p.m. San Lorenzo vs. Santos - ESPN

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Emelec vs. Macará - DirecTV Sports

5:15 p.m. Club Nacional vs. 12 de octubre - DirecTV Sports

7:30 p.m. Deportivo Cali vs. Deportivo Tolima - DirecTV Sports

7:30 p.m. Huachipato vs. Antofagasta - DirecTV Sports

7:30 p.m. Cerro Largo vs. Peñarol - DirecTV Sports

Champions League

2:00 p.m. Manchester City vs. Borussia Dortmund - ESPn 2

2:00 p.m. Real Madrid vs. Liverpool - ESPN

Championship

1:45 .pm. Norwich vs Huddersfield - ESPN Play

Copa Argentina

7:10 p.m. Patronato vs. Lanús - TyC Sports Internacional

Copa de Francia

11:45 a.m. AS Monaco vs. Metz - GolTV

Liga de Campeones Concacaf

5:00 p.m. Marathón vs. Portland Timbers - ESPN Play

7:00 p.m. Alajuelense vs. Atlanta United - ESPn Play

9:00 p.m. Arcahale FC vs. Cruz Azul - ESPN Play

