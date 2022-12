Partidos de hoy, viernes 5 de marzo 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Valencia vs. Villarreal por la fecha 26 de LaLiga. Entérate aquí de toda la información de la Liga MX, Copa de la Liga Profesional y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, viernes 5 de marzo de 2021: horario y guía de canales

Bundesliga:

2:30 p.m. Schalke 04 vs. Mainz

LaLiga:

3:00 p.m. Valencia vs. Villarreal - DirecTV Sports 610 y 1610

Saudi Professional League:

08:10 a.m. Abha vs. Al-Fateh - YouTube (Official Saudi Sports TV)

12:35 p.m. Al-Hilal vs. Al-Raed - YouTube (Official Saudi Sports TV)

Copa de la Liga Profesional:

5:15 p.m. Newell's Old Boys vs. Independiente - FOX Sports Premium

7:30 p.m. Central Córdoba vs. Banfield - TNT Sports

Liga PRO Ecuador:

7:00 p.m. Independiente del Valle vs. Mushuc Runa - GolTV y GolTV Play

Liga MX:

8:30 p.m. Atlético San Luis vs. Toluca - TUDN y TV Azteca Deportes

10:30 p.m. Puebla vs. Tigres UNAM - TUDN y TV Azteca Deportes

