Santos y Cruz Azul se vuelven a ver las caras en la final de la Liga MX | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDRES HERRERA

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cruz Azul vs Santos por la final de Liga MX. Entérate aquí de toda la información de Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 30 de mayo de 2021: horario y guía de canales

Liga 1 Betsson

2:00 p.m. Sporting Cristal vs San Martín - GOL Perú

Ligue 1

11:00 a.m. Nantes vs Toulouse - ESPN Play

Bundesliga

6:30 a.m. VFL Osnabruck vs Ingolstadt 04 - OneFottnall APP

Amistoso

1:15 p.m. Suiza vs Estados Unidos - DIrecTV Sports

Campeonato Uruguayo

1:00 p.m. Deportivo Maldonado vs River Plate M. - Gol TV Play

4:00 p.m. Peñarol vs Boston River - Gol TV Play

6:30 p.m. Nacional vs Sud América - Gol TV Play

Copa de la Reina

1:00 p.m. Barcelona Femenino vs Levante Femenino - DirecTV Sports - Barza TV

Liga MX

8:15 p.m. Cruz Azul vs Santos Laguna - TUDN - TV Azteca

Liga Femenina 2021

3:30 p.m. Alianza Lima vs. FC Killas - Movistar Deportes

Hyundai A-League

1:05 am. Western Sydney vs Brisbane Roar - My Football YouTube

K League 1

2:30 a.m. Daegu FC vs Gangwon FC - OneFootball App

LaLiga SmartBank

11:30 a.m. Albecete vs Fuenlabrada - DirecTV Sports

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs Lugo - DirecTV Sports

2:00 p.m. Alcorcón vs. Espanyol - DirecTV Sports

2:00 p.m. Ponferradina vs Mallorca - DirecTV Sports

Liga Futve

3:00 p.m. Estudiantes Mérida vs Zamora FC - GolTV Play

5:15 p.m. Lala FC vs Metropolitanos - GOLTV Play

7:30 p.m. Carabobo vs Aragua - GolTV Play

Liga Pro Ecuador

1:30 p.m. Macará vs Aucas - GolTV Play

4:00 p.m. LDU Quito vs Orense SC - GolTV Play - GOL TV

7:00 p.m. Emelec vs Independiente del Valle - GolTV Play -

7:00 p.m. U. Católica vs Barcelona SC - GolTV Play - GOL TV

MLS

6:00 p.m. Philadelphia United vs Portland Timbers - ESPN Play

8:30 p.m. Seattle Sounders vs Austin FC - ESPN Play

Primera División El Salvador

4:00 p.m. Alianza FC vs CD FAS - Fanatiz

Serie A Brasil

9:00 a.m. Atlético Mineiro vs Fortaleza SC - Fanatiz

2:00 p.m. Flamengo vs Palmeiras - Globo Internacional - Fanatiz

2:00 p.m. Ceará vs Gremio - Fanatiz

4:15 p.m. Corinthians vs Atlético GO - Fanatiz

4:15 p.m. Paranaense vs. América MG - Fanatiz

4:15 p.m. Chapecoense vs Bragantino - Fanatiz

6:30 p.m. Internacional vs Sport Recife - Fanatiz

