Partidos de hoy, domingo 28 de febrero de 2021 | Fuente: Boca Juniors

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs. Sarmiento por la fecha 3 de Copa Liga Profesional. Entérate aquí de toda la información de la LaLiga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 28 de febrero de 2021: horario y guía de canales

LaLiga:

08:00 a.m. Celta de Vigo vs. Real Valladolid - DirecTV Sports 610 y 1610

10:15 a.m. Cádiz vs. Real Betis - ESPN Play

12:30 p.m. Granada vs. Elche - DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Villarreal vs. Atlético de Madrid - DirecTV Sports 610 y 1610

Ligue 1:

07:00 a.m. Monaco vs. Brest - ESPN 3

09:00 a.m. Lorient vs. Saint Étienne

11:00 a.m. Lille vs. Estrasburgo - ESPN 3

3:00 p.m. Marsella vs. Lyon - ESPN Play

Premier League:

07:00 a.m. Crystal Palace vs. Fulham - ESPN Play

07:00 a.m. Leicester vs. Arsenal - ESPN 2

09:00 a.m. Tottenham vs. Burnley - ESPN 3

11:30 a.m. Chelsea vs. Manchester United - ESPN 2

2:15 p.m. Sheffield United vs. Liverpool - ESPN Play

Serie A:

06:30 a.m. Sampdoria vs. Atalanta - ESPN

09:00 a.m. Crotone vs. Cagliari - ESPN Play

09:00 a.m. Inter de Milán vs. Genoa - ESPN 2

09:00 a.m. Udinese vs. Fiorentina - ESPN Play

12:00 p.m. Nápoli vs. Benevento - ESPN

2:45 p.m. Roma vs. AC Milan - ESPN

Liga Arabia Saudí:

10:20 a.m. Al Fateh vs. Al Hilal - YouTube (Official Saudi Sports TV)

Copa Liga Profesional:

3:10 p.m. Platense vs. River Plate - ESPN 2 y TNT Sports

5:20 p.m. Estudiantes vs. Racing Club - TyC Sports

7:30 p.m. Boca Juniors vs. Sarmiento - ESPN 2 y ESPN Play

Copa do Brasil (Final):

7:00 p.m. Gremio vs. Palmeiras - Globo y Gol TV

Liga PRO Ecuador:

1:00 p.m. 9 de octubre vs. Mushuc Runa - Gol TV y Gol TV Play

3:30 p.m. Olmedo vs. LDU Quito - Gol TV y Gol TV Play

6:00 p.m. Barcelona vs. Técnico Universitario - Gol TV y Gol TV Play

Liga MX:

6:00 p.m. Monterrey vs. Tijuana - TUDN y TV Azteca Deportes

8:06 p.m. Santos Laguna vs. Juárez - TUDN y TV Azteca Deportes

10:00 p.m. Chivas Guadalajara vs. Pumas UNAM - TUDN y TV Azteca Deportes

Te sugerimos leer