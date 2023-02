Partido por la Copa Sudamericana | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER TORRES

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Barcelona vs. Juventus por la segunda jornada de la Champions League. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, Copa Sudamericana, Premier League, Liga 1, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 28 de octubre de 2020: horario y guía de canales

Copa Italia

10:00 a.m. Benevento vs. Empoli

11:00 am. Fiorentina vs. Padova

11:00 a.m. Genova vs. Catanzaro

11:00 a.m. Hellas Verona vs. Venezia

12:00 m. Parma vs. Prescara

12:00 m. Udinese vs. Vicenza Virlus

Miércoles, 28 de octubre

12:55 p.m. Krasnodar vs. Chelsea

12:55 p.m. Istanbul BB vs. PSG - ESPN

3:00 p.m. Ferencváros vs. Dinamo

3:00 p.m. Juventus vs. Barcelona - ESPN 2

3:00 p.m. Club Brujas vs. Lazio

3:00 p.m. Manchester United vs. RB Leipzig - ESPN

3:00 p.m. Borussia vs. Zenit

3:00 p.m. Sevilla vs. Rennes - ESPN 3

Miércoles, 28 de octubre

5:15 p.m. Lanús vs. Sao Paulo

5:15 p.m. Atlético Nacional vs. River Plate

5:15 p.m. Sportivo Luqueño vs. Defensa y Justicia

5:15 p.m. Fénix vs. Huachipato

7:30 p.m. Vélez vs. Peñarol

7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Cali

7:30 p.m. Vasco da Gamas vs. Caracas

MLS

6:00 p.m. New York RB vs. New England

6:30 p.m. Cininnati vs. Kamsas City

6:30 p.m. Orlando City vs. Atlanta United

6:30 p.m. Philadelphia Union vs. Chicago Fire

6:30 p.m. Toronto FC vs. New York City

Te sugerimos leer