River Plate enfrenta a Fluminense | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Sao Paulo por la Copa Libertadores. Entérate aquí de toda la información de Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 25 de mayo de 2021: horario y guía de canales

Copa Libertadores

5:15 p.m. River Plate vs. Fluminense - ESPN 2

5:15 p.m. Santa Fe vs Junior - ESPN

7:30 p.m. Racing vs. Rentistas - ESPN 2

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs La Guaira - FOX Sports

7:30 p.m. Sao Paulo vs Sporting Cristal - FOX Sports 2 - Facebook Watch CONMEBOL

7:30 p.m. Cerro Porteño vs América de Cali - Facebook Watch CONMEBOL - ESPN

Copa Sudamericana

5:15 p.m. Newell's Old Boys vs. Atlético GO - DIRECTV Sports (610-619) - ESPN 3

5:15 p.m. Palestino vs. Club Libertad - DIRECTV Sports (610-619)

7:30 p.m. Deportes Tolima vs. RB Bragantino - DIRECTV Sports (610-619)

7:30 p.m. Emelec vs Talleres Córdoba - ESPN 3

Liga Pro Serie B

7:00 p.m. Atlético Porteño vs. Gualaceo - GolTV Play

