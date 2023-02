Partidos de hoy, domingo 25 de abril del 2021 | Fuente: Andina

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Sporting Cristal por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de LaLiga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 25 de abril de 2021: horario y guía de canales

LaLiga:

07:00 a.m. Huesca vs. Getafe - ESPN Play

09:15 a.m. Villarreal vs. Barcelona - DirecTV Sports 610 y 1610

11:30 a.m. Celta de Vigo vs. Osasuna - ESPN 3

11:30 a.m. Sevilla vs. Granada - DirecTV Sports 610 y 1610

2:00 p.m. Athletic Club vs. Atlético de Madrid - ESPN 2

Premier League:

06:00 a.m. Wolves vs. Burnley - ESPN Play

08:00 a.m. Leeds United vs. Manchester United - ESPN 2

1:00 p.m. Aston Villa vs. West Brom - ESPN Play

Ligue 1:

06:00 a.m. Niza vs. Montpellier - ESPN

10:05 a.m. Angers vs. Mónaco - ESPN Play

2:00 p.m. Lyon vs. Lille - DirecTV Sports 610 y 1610

Liga 1:

3:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal - Gol Perú

Serie A:

05:30 a.m. Benevento vs. Udinese - ESPN Play

08:00 a.m. Fiorentina vs. Juventus - ESPN 3

08:00 a.m. Inter de Milán vs. Verona - ESPN

11:00 a.m. Cagliari vs. AS Roma - ESPN Play

1:45 p.m. Atalanta vs. Bolonia - ESPN 3

EFL Cup (Final):

10:30 a.m. Manchester City vs. Tottenham - ESPN 2

Copa Liga Profesional:

09:00 a.m. Lanús vs. Vélez Sarfield - TNT Sports

11:30 a.m. Defensa y Justicia vs. Arsenal de Sarandí - FOX Sports Premium

1:45 p.m. Racing Club vs. Colón

4:00 p.m. River Plate vs. San Lorenzo - ESPN

7:00 p.m. Atlético Tucumán vs. Talleres - TNT Sports

7:00 p.m. Rosario Central vs. Estudiantes La Plata - FOX Sports Premium

Chile - Primera División:

3:00 p.m. Colo Colo vs. U. De Chile - TNT Sports y CDF

MLS:

4:30 p.m. Los Angeles Galaxy vs. New York Red Bulls - ESPN Play

Liga MX:

5:30 p.m. Toluca vs. América - TUDN y TV Azteca Deportes

7:30 p.m. Querétaro vs. Juárez - TUDN y TV Azteca Deportes

Te sugerimos leer