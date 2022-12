Partidos de hoy, sábado 19 de junio del 2021 | Fuente: EFE | Fotógrafo: HUGO DELGADO

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Portugal vs. Alemania por la Eurocopa. Entérate aquí de toda la información de Copa Bicentenario y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, sábado 19 de junio de 2021: horario y guía de canales

Eurocopa:

08:00 a.m. Hungría vs. Francia - DirecTV Sports 610 y 1610

11:00 a.m. Alemania vs. Portugal - DirecTV Sports 610 y 1610

2:00 p.m. España vs. Polonia - DirecTV Sports 610 y 1610

Copa Bicentenario:

10:00 a.m. Unión Comercio vs. Santa Rosa - Gol Perú

3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cusco FC - Gol Perú

7:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Llacuabamba - Gol Perú

MLS:

6:30 p.m. Cincinnati vs. Colorado Rapids - ESPN Play

6:30 p.m. Columbus Crew vs. Chicago Fire - ESPN Play

6:30 p.m. New York City vs. New England Revolution - ESPN Play

6:30 p.m. Toronto FC vs. Orlando City - ESPN Play

7:00 p.m. DC United vs. Inter Miami - ESPN 3

7:30 p.m. FC Dallas vs. Minnesota United - ESPN Play

8:00 p.m. Austin FC vs. San Jose Earthquakes - ESPN Play

8:00 p.m. Los Angeles Galaxy vs. Seattle Sounders - ESPN Play

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Sporting Kansas City - ESPN Play

10:00 p.m. Los Angeles FC vs. Houston Dynamo - ESPN Play

