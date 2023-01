Partidos de HOY, 11 de octubre | Fuente: AFP | Fotógrafo: JONATHAN NACKSTRAND

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horario y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Francia vs. Portugal por la tercera jornada de la Liga de Naciones. Entérate aquí de toda la información de las ligas de fútbol mundial, MLS y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2020: horario y guía de canales

Liga de Naciones:

08:00 a.m. Kazajistán vs. Albania

11:00 a.m. Bosnia vs. Países Bajos - ESPN 2

11:00 a.m. Croacia vs. Suecia - DirecTV Sports 612 y 1612

11:00 a.m. Inglaterra vs. Bélgica - DirecTV Sports 610 y 1610

11:00 a.m. Finlandia vs. Bulgaria

11:00 a.m. Noruega vs. Rumanía - DirecTV Sports 1613

11:00 a.m. Armenia vs. Georgia

11:00 a.m. Estonia vs. Macedonia del Norte

11:00 a.m. Lituania vs. Bielorrusia

1:45 p.m. Francia vs. Portugal - ESPN 2

1:45 p.m. Polonia vs. Italia - DirecTV Sports 610 y 1610

1:45 p.m. Irlanda del Norte vs. Austria

1:45 p.m. Israel vs. República Checa

1:45 p.m. Rusia vs. Turquía - DirecTV Sports 612 y 1612

1:45 p.m. Serbia vs. Hungría - DirecTV Sports 1613

1:45 p.m. Grecia vs. Moldavia

1:45 p.m. Kosovo vs. Eslovenia

Primera División - Chile:

2:00 p.m. U. La Calera vs. Palestino

4:30 p.m. U. de Chile vs. La Serena

MLS:

3:30 p.m. New York City vs, New England Revolution

6:00 p.m. Los Angeles FC vs. Seattle Sounders

6:30 p.m. Chicago Fire vs. DC United

6:30 p.m. Orlando City vs. Columbus Crew

9:00 p.m. Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes

