Partidos de hoy, domingo 11 de abril del 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Real Betis por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de Premier League, Serie A y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de abril de 2021: horario y guía de canales

LaLiga:

07:00 a.m. Villarreal vs. Osasuna

09:15 a.m. Valencia vs. Real Sociedad

11:30 a.m. Real Valladolid vs. Granada

2:00 p.m. Real Betis vs. Atlético de Madrid

Premier League:

06:00 a.m. Burnley vs. Newcastle

08:05 a.m. West Ham vs. Leicester City

10:30 a.m. Tottenham vs. Manchester United

1:00 p.m. Sheffield United vs. Arsenal

Ligue 1:

06:00 a.m. Stade Rennais vs. Nantes

08:00 a.m. Saint Étienne vs. Bordeaux

10:05 a.m. Mónaco vs. Dijon

2:00 p.m. Lyon vs. Angers

Serie A:

05:30 a.m. Inter de Milán vs. Cagliari

08:00 a.m. Juventus vs. Genoa

08:00 a.m. Sampdoria vs. Nápoli

08:00 a.m. Verona vs. Lazio

11:00 a.m. AS Roma vs. Bolonia

1:45 p.m. Fiorentina vs. Atalanta

Copa Liga Profesional:

09:00 a.m. Godoy Cruz vs. Arsenal Sarandí - TNT Sports

12:00 p.m. Argentinos Juniors vs. Central Córdoba

12:00 p.m. Patronato vs. Gimnasia La Plata

2:15 p.m. Rosario Central vs. Banfield

4:30 p.m. Unión Santa Fe vs. Boca Juniors

7:00 p.m. River Plate vs. Colón

Supercopa de Brasil:

09:00 a.m. Flamengo vs. Palmeiras - Premiere

Liga MX:

12:00 p.m. Toluca vs. Monterrey - TUDN y Azteca Deportes

7:00 p.m. Querétaro vs. Santos Laguna - TUDN y Azteca Deportes

9:06 p.m. Tijuana vs. Mazatlán - TUDN y Azteca Deportes

