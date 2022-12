Partido del fútbol argentino | Fuente: TELAM | Fotógrafo: RUBEN PARATORE

Conoce la programación de todos los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Polonia vs Rusia en amistoso internacional Entérate aquí de toda la información de Liga Pro y otras competiciones a nivel internacional.

Programación de los partidos de hoy, martes 1 de junio de 2021: horario y guía de canales

Amistoso Internacional

11:00 a.m. Croacia vs Armenia - DirecTV Sports

1:45 p.m. Polonia vs. Rusia - DirecTV Sports

Hyundai A-League

4:05 a.m Central Coast Mariners vs. Newcastle Jets - My Football YouTube

Liga Pro Serie B

7:00 p.m. Guayaquil Sports vs. Independiente Juniors - Gol Tv Play

Serie B Brasil

5:00 p.m. Operario PR vs Guaraní

