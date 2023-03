Nesbitt hará historia en la MLS.

Portland Timbers vs. Orlando City se enfrentan este martes EN VIVO por la final de la MLS is Back. Y el encuentro estará marcado no solo por la presencia de los peruanos Andy Polo y Pedro Gallese, respectivamente, sino además porque marcará un hito histórico.

Kathryn Nesbitt se convertirá en la primera mujer en ser parte de una final de la MLS, torneo de fútbol de Estados Unidos. Nesbitt será, junto a Kyle Atkins, árbitro asistente del juez principal, Ismail Elfath. El cuarto será Joe Dickerson. El VAR estará a cargo de Allen Chapman, quien será asistido por Logan Brown.

El estadounidense Corey Rockwell, árbitro profesional FIFA, destacó el hecho en sus redes sociales. "Historia: Katy Nesbitt como primera asistente de la final en un torneo profesional masculino. Está en la final no porque es la mejor asistente femenina. Está en la final porque es la mejor de los mejores asistentes. Punto", escribió en su Twitter.

Kathryn Nesbitt fue asistente del árbitro a lo largo de la presente edición de la MLS is Back. Además, la hizo también como asistente del VAR. Además, en el año 2018 estuvo en la final como árbitro asistente de reserva.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto ONLINE del partido final de la MLS is Back.

