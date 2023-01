Neymar en París Saint Germain. | Fuente: AFP

Neymar volvió a pronunciarse en las redes sociales para manifestarse en contra en las decisiones de los Premios The Best. Esta vez, se indignó al enterarse que ni un jugador del París Saint Germain (PSG) fue elegido en el once del año de la FIFA.

"El PSG juega otro deporte", indicó el '10' de la Selección de Brasil, tal como informa Sport de España.

Neymar afirmó días atrás que no entendía por qué no fue seleccionado entre los finalistas a Mejor Jugador, en el cual aparecieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski que finalmente ganó el premio.

"Para nosotros, siempre estarás en las mejores ligas, los mejores clubes y entre los mejores jugadores del mundo", escribió el padre de 'Ney' en modo de apoyo al crack del PSG.

PSG terminó como subcampeón de la Champions League en la temporada 2019-2020.

El mejor equipo del año fue el siguiente: Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Munich), Kimmich (Bayern Munich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Múnich/Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Munich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Te sugerimos leer