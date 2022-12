Neymar ante Montpellier. | Fuente: AFP

El brasileño Vinicius Junior reveló que su compatriota Neymar sigue enfadado por la tarjeta amarilla que recibió en el partido entre París Saint Germain (PSG) y Montpellier, en el cual el árbitro determinó que el brasileño quiso provocar a su rival con esa jugada de lujo.

"No he hablado con él. Está muy enfadado por no poder hacer más lambretas. No puede hacer esto en el partido porque no lo respetan y el adversario sabe que tiene que hacer lo mismo", señaló Vinicius en entrevista con Esporte Interativo.

El atacante de 19 años afirmó que nunca quiso dejar el Real Madrid, pese que en un momento fue duramente criticado. “He estado con mucha tranquilidad con la familia y pensando siempre en el club y la tranquilidad de jugar. Para nada estaba peor al comienzo de la temporada, fue un poco difícil y jugando menos, pero el club siempre me dio un mayor apoyo para que pudiera tener la tranquilidad de tener este momento ahora, que son los mejores partidos en enero y febrero. Necesitamos a todos los jugadores".

Vinicius también reconoció que su intención es jugar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. "Si pudiera jugar los dos… Pero es mi última Olimpiada, quiero ser oro olímpico y quedar marcado en la historia de la selección", confesó. "Pero no sé qué pasará. No hemos hablado aún. Vamos a ver qué es lo mejor para el club y para la gente", publicó.

Vinicius y Neymar. | Fuente: Instagram

