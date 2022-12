Neymar y Marcelo han sido compañeros en distintas oportunidades en la Selección Brasileña. | Fuente: EFE

Marcelo considera que no es necesario que el Real Madrid fiche a más futbolistas. En diálogo con la revista alemana 'Sport Bild', el lateral brasileño señaló que cuentan con un buen plantel y están en condiciones de luchar por todos los campeonatos. Un detalle no menor es que menciona esto en medio de los rumores que hablan sobre una posible llegada de Neymar al club merengue.

"Lo de la temporada pasada fue solo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Real Madrid. He aprendido a vivir con ellos y sé mejor que nadie cuando estoy en buena forma. Por otro lado, no necesitamos más refuerzos porque nuestro equipo es bueno. Más allá de que sea difícil, podemos ganarlo todo si es que nos centramos en nuestro trabajo", dijo.

Por otro lado, Marcelo se refirió a la ambición que tiene el Real Madrid en la temporada que viene en cuanto a títulos. Si bien es consciente del esfuerzo de parte de los demás equipos en todas las competiciones, destacó la filosofía del club de ir en busca de ganar todos los certamenes campaña tras campaña.

"Desde que estoy en el Real Madrid, el club me ha enseñado a luchar por todos los títulos y este año no cambia nada. Sabemos que cada temporada es más difícil ganar la Champions League, pero tenemos también la liga y la Copa del Rey. Los clubes trabajan en todos los países y eso lo hace más complicado", finalizó.

