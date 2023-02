Neymar se traza el objetivo de jugar con Cristiano Ronaldo. | Fuente: Diario AS | Fotógrafo: JESÚS ÁLVAREZ ORIHUELA

Neymar y Cristiano Ronaldo se han visto las caras por torneos españoles como LaLiga Santander, Copa del Rey y la Supercopa. También por la Champions League. Esta temporada y luego de un partido ante Manchester United, el brasilero indicó que le gustaría volver a jugar al lado de Lionel Messi.

Sin embargo, ahora Neymar apunta hacia otro lado. Y es que el atacante del PSG indicó que espera coincidir con Cristiano Ronaldo a nivel profesional. En conversación con la revista GQ, el también exdelantero del Barcelona sorprendió con sus declaraciones.

"¿Con quién más quisiera jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes futbolistas como Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero aún no he podido jugar con Cristiano Ronaldo", fue que sostuvo Neymar.

Neymar y Cristiano Ronaldo juntos, ¿será posible?

Cristiano tendría que ir al PSG para jugar con Neymar. | Fuente: Sport

Asimismo y más allá que haya obtenido la Champions League como jugador azulgrana, el internacional con la Selección de Brasil dio con su máxima meta a nivel profesional.

"Lo que quiero es el Mundial. Es el sueño mayor de mi vida, aunque también espero ganar todos los títulos posibles con el PSG. Tengo casi 30 años y estoy bien", añadió.

Hay que tener en cuenta que el popular 'Ney' acaba de renovar contrato con el PSG hasta mediados de 2025. En España se comentaba que podría volver al Barcelona.

Por su parte, 'CR7' termina su vínculo con Juventus a mediados de 2022 y está en vilo su continuidad ya que su conjunto no asegura su clasificación a la Champions League. ¿Se juntará con Neymar?

