Neymar y Kylian Mbappé manifestaron su deseo de asistir a los Juegos Olímpicos 2020

Con 21 años, Kylian Mbappé se puede jactar de ya haber levantado la Copa del Mundo, quizá el título más preciado para los futbolistas, pero hay algo que ahora desea obtener con la selección francesa y eso responde al oro olímpico. “Por supuesto que quiero ir, pero si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no iré. Me gustaría participar en los Juegos Olímpicos al menos una vez en mi carrera”, dijo Mbappé en una entrevista a France Football.

Sin embargo, su participación para la cita en Tokio 2020 no está asegurada, más allá de su voluntad. De acuerdo con la información de L’Equipe, el París Saint Germain ha enviado una carta a la Federación de Francia en la cual explica que no brindará el permiso a su futbolista a un torneo que no depende de la FIFA, y en el que los clubes tienen potestad para decidir si quieren enviar a sus jugadores o no.

Situación similar se presenta en el caso de Neymar. El ‘10’ consiguió el oro olímpico en Río 2016 y Brasil desea repetirlo en los próximos Juegos, por lo que desea contar con Neymar para acudir a Tokio. Pero el PSG, según L’Equipe, ha tomado la misma postura y contactó a la federación de Brasil para manifestar su postura.

Neymar y Mbappé podrán acudir a la Copa América y Eurocopa respectivamente, torneo que sí están bajo la supervisión de FIFA, pero el PSG no planea ceder a sus estrellas para los Juegos Olímpicos.

