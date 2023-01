Neymar juega en el PSG desde el 2017. | Fuente: AFP

París Saint Germain (PSG) sacó su boleto a las semifinales de la Champions League luego de eliminar a Bayern Munich. En el pase del equipo francés fue clave Kylian Mbappé que anotó un doblete en la ida. Sin embargo, Neymar también se mostró como el 'diferente' en la vuelta con un espectacular primer tiempo que hizo recordar a sus mejores presentaciones en el Barcelona.

Ahora en el campeón francés se encuentran enfocados en ganar por primera vez el título de la Champions League, aunque a la vez tienen una tarea pendiente. Al igual que Mbappé, Neymar aún no escribe su firma de renovación, ya que su contrato culmina el 30 de junio del 2022 y en PSG anhelan que el crack brasileño de 29 años se mantengan por varios años más en la institución.

L'Equipe informó este jueves sobre la estrategia de PSG. La intención es que el futbolista de 29 años acepte la ampliación de contrato antes de la ida de las semifinales de Champions que será el 28 de abril con el Borussia Dortmund.

El medio francés agregó que en medio de la crisis económica por la pandemia de coronavirus, PSG no está en la posibilidad de aumentar el millonario salario, pero sí planea convencer a Neymar con un contrato hasta el 2027, que es algo nunca antes visto en el club galo.

Desde España informan que en Barcelona buscarán que Neymar no amplie su contrato para que en 2022 llegue en calidad de jugador libre. Sin embargo, el '10' de la Selección de Brasil afirmó esta semana que ahora se "siente más feliz que antes". Al parecer todo indica que seguirá brillando en el Parque de los Príncipes.

Neymar celebra ante Bayern. | Fuente: AFP

"Estoy más feliz que antes"

Neymar es el dueño del juego en París Saint Germain, de tal forma que pese a la derrota el último martes ante el Bayern Munich, fue elegido como el mejor por la clasificación de los frances a semifinales de la Champions League.

No cabe duda que Neymar es imprescindible en el proyecto PSG, que en las últimas dos temporadas empieza a crecer a nivel Europa. Así, sabiéndose pieza clave, el brasileño tiene ya la respuesta sobre su futuro.

"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el club). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", dijo en 'TNT Sports' tras lograr su pase a 'semis' de la Champions.

