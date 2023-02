Neymar pierde tres millones de euros al no estar considerado dentro de los 10 mejores jugadores para el Premio The Best 2019. | Fuente: AFP

Luego de que se revelara la lista de nominados al Premio The Best 2019, la noticia de no estar considerado no solo afecta a Neymar en lo profesional, sino también en su economía.

Al no formar parte de los diez primeros candidatos, el delantero brasilero se pierde la chance de un aumento de tres millones de euros en su contrato con Paris Saint Germain, según informó el medio UOL Esporte.

Esto a raíz de la existencia de una cláusula que señala que si el jugador de 27 años fuera parte de los diez nominados, su salario debe verse incrementado en la cifra indicada.

Si bien ya sonaban fuertes los rumores de que el ex Barcelona desea retirarse del club parisino, esta rebaja en su sueldo puede ser una razón más de su posible salida.

Hasta el momento, Neymar se va integrando al entrenamiento del resto del equipo y se espera que resuelva su situación previo a la fecha tope de negociación -11 de agosto- de cara a la siguiente temporada.

