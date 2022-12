Neymar tiene contrato en el PSG hasta mediados de 2025. | Fuente: AFP

El crack del PSG no se quedó callado. Neymar calificó este viernes de "absurda y mentirosa" la versión dada por Nike sobre una presunta negativa a cooperar con una investigación sobre una denuncia de agresión sexual contra una empleada de la firma estadounidense.

"Afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso", escribió en Instagram el delantero Neymar, atacante del PSG y de la Selección de Brasil.

Neymar, de 29 años, aseguró que hasta las revelaciones hechas el jueves nadie lo había puesto al tanto de una investigación interna abierta en Nike en 2018, sobre un caso que habría ocurrido en 2016, e insistió en que se trataba de sospechas totalmente infundadas.

Neymar, en el ojo de la tormenta por acusación de Nike

Neymar ahora es auspiciado por la marca alemana Puma. | Fuente: @neymarjr

"No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco. Nunca tuve una relación", agregó. El jugador se prepara en su país el partido Brasil vs. Ecuador del próximo 4 de junio por las Eliminatorias Qatar 2022.

Nike, que patrocinaba a Neymar desde sus 13 años de edad, atribuyó el jueves la ruptura de la relación en 2020 a la negativa del número 10 de "cooperar de buena fe" con una investigación interna, basada en "acusaciones creíbles de actos indebidos" que este habría cometido con una empleada de la multinacional de artículos deportivos.

La investigación sobre el incidente "no fue concluyente" y por eso no dio pie a una denuncia legal, indicó Nike.

"No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita pronunciarnos de forma sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder aportar hechos que la respalden", afirmó el también exBarcelona.

"¿Cómo puede salir a la luz una noticia así?", protestó el jueves el padre del jugador, en declaraciones al diario Folha de Sao Paulo. Allí, acusó a la compañía de "chantaje" y aseguró que su hijo "ni siquiera conoce a esa chica". (AFP)

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por Covid-19?

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer